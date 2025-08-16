Медики Новомосковска провели свыше 10 тысяч осмотров на новом оборудовании

Свыше 10 тыс. обследований выполнили медики на новом цифровом рентгеновском комплексе в городской клинической больнице Новомосковска в Тульской области. Прибор поступил в учреждение в марте по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Этот комплекс предназначен для выполнения разнообразных исследований, охватывающих органы грудной клетки, желудочно-кишечный тракт, костно-мышечную систему и другие системы организма. Отличительная черта аппарата — возможность его трансформировать. Прибор можно переоборудовать из стойки в стол в зависимости от вида исследования. Это способствует уменьшению травматизма и повышает удобство для пациента. Также это значительно облегчает работу медицинского персонала.
«Новый рентгеновский комплекс предоставляет изображения высокого разрешения и позволяет анализировать снимки в реальном времени на экране компьютера, исключая необходимость использования фотолаборатории. Благодаря этому врачи могут быстрее устанавливать диагноз и незамедлительно начинать лечение», — отметил заведующий отделением лучевой диагностики учреждения Дмитрий Карлов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.