Медики Новомосковска провели свыше 10 тысяч осмотров на новом оборудовании

Этот комплекс предназначен для выполнения разнообразных исследований, охватывающих органы грудной клетки, желудочно-кишечный тракт, костно-мышечную систему и другие системы организма. Отличительная черта аппарата — возможность его трансформировать. Прибор можно переоборудовать из стойки в стол в зависимости от вида исследования. Это способствует уменьшению травматизма и повышает удобство для пациента. Также это значительно облегчает работу медицинского персонала.