Сотрудники ГАИ сказали, что после 1 сентября пьяный на электросамокате заплатит штраф от 4200 до 8400 рублей

Таким образом, при управлении таким транспортом в нетрезвом виде, нарушитель будет считаться, как водитель транспортного средства. И в этом случае, если степень его опьянения меньше 0,8 промилле, то нарушитель получит штраф в размере 100 базовых величин (4200 рублей) и лишение водительских прав сроком на 3 года.