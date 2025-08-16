Ричмонд
Сотрудники ГАИ сказали, что после 1 сентября пьяный на электросамокате заплатит штраф от 4200 до 8400 рублей

ГАИ предупредила об огромных штрафах для пьяных электосамокатчиков в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «ГАИ Минщины» предупредил, что изменения в Правилах дорожного движения, которые касаются в первую очередь средств персональной мобильности, а к ним относятся и популярные электросамокаты, вступает в силу в Беларуси уже с 1 сентября.

Самое главное — передвижение на средстве персональной мобильности (кроме электросамокатов это также гироскутеры, моноколеса, сигвеи) в состоянии алкогольного или иного опьянения категорически запрещено.

За нарушение ПДД человеку, управляющему велосипедом или средством персональной мобильности в состоянии алкогольного опьянения, может быть выписан штраф в размере от 3 до 5 базовых величин (от 126 до 210 рублей).

Однако, подчеркнули в ГАИ, транспортное средство, которое может развивать скорость более 25 км/ч, будет признаваться мопедом или мотоциклом.

Таким образом, при управлении таким транспортом в нетрезвом виде, нарушитель будет считаться, как водитель транспортного средства. И в этом случае, если степень его опьянения меньше 0,8 промилле, то нарушитель получит штраф в размере 100 базовых величин (4200 рублей) и лишение водительских прав сроком на 3 года.

Если же степень опьянения более 0,8 промилле, то штраф вырастет вдвое до 200 базовых величин (до 8400 рублей) с лишением водительского удостоверения сроком на 5 лет.

Кстати, Александр Лукашенко внес изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов: ездить на электросамокатах по тротуару можно со скоростью до 10 км/ч, на пешеходных переходах спешиваться.

Мы писали, что в Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач: не более 20 км/ч, приоритет — пешеходам и велосипедистам.

Из актуального — «Минсктранс» сообщил 16 августа о закрытии движения транспорта по улице Толстого.

