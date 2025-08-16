Глава Чукотки рассказал Путину о глиссерах, купленных по его поручению

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Глиссеры, закупленные по поручению президента для переправы через Анадырский лиман на Чукотке, успешно себя зарекомендовали, доложил глава автономного округа Владислав Кузнецов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
После саммита в США на Аляске президент прилетел на Чукотку, где провёл рабочую встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.
«Аэролодки, которые в прошлом году для обеспечения нашей транспортной доступности вы распорядились, чтобы они у нас появились, успешно работают. Большое спасибо. Владимир Владимирович, мы купили еще две такие же, чтобы увеличить поток. Они себя очень хорошо зарекомендовали. Это работает», — сказал Кузнецов на встрече с Путиным.