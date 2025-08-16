Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По-коммунистически: бывший депутат от КПРФ пообещал на безвозмездной основе привлечь предпринимателей для ремонта моста

Бюджетных денег на ремонт моста нет, так как он, по словам и.о. главы Седельниковского района, попросту не оформлен в собственность.

Источник: Комсомольская правда

Бывший депутат Законодательного собрания Омской области от КПРФ Константин Ткачев, который исполняет обязанности главы Седельниковского района, решил на безвозмездной основе привлечь к ремонту поселкового моста местных предпринимателей. Информация о «коммунистическом» решении и.о. главы, опубликована на официальной странице администрации Седельниковского района соцсети «Вконтакте».

В процессе своего выступления в видеопроекте «Прямой разговор», Константин Ткачев рассказал о плачевном состоянии трех мостов в подведомственном ему районе. И если на ремонт и полную реконструкцию двух из них выделяются бюджетные средства, то ремонт еще одного моста потребовал нестандартного решения. И бывший коммунист его нашел:

«Мост находится рядом с администрацией и соединяет левый и правый берег реки Китюпка. Он наш, но не оформлен в собственность. Поэтому, официально тратить бюджетные средства на ремонт моста у нас нет законных оснований. Но я понимаю, что мост надо ремонтировать — не зависимо от формы собственности. Мы просчитали средства и нашли пиломатериал. Планирую поговорить с предпринимателями, которые занимаются лесом, чтобы они помогли нам это сделать», — заявил на видео Константин Ткачев.

Стоит отметить, что «коммунистическая» инициатива безвозмездно привлечь предпринимателей для строительства социального объекта, который должен ремонтироваться за бюджетные деньги, нашла горячую поддержку у сельчан, который оценили идею и.о. главы многочисленными лайками.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше