По-коммунистически: бывший депутат от КПРФ пообещал на безвозмездной основе привлечь предпринимателей для ремонта моста

«Мост находится рядом с администрацией и соединяет левый и правый берег реки Китюпка. Он наш, но не оформлен в собственность. Поэтому, официально тратить бюджетные средства на ремонт моста у нас нет законных оснований. Но я понимаю, что мост надо ремонтировать — не зависимо от формы собственности. Мы просчитали средства и нашли пиломатериал. Планирую поговорить с предпринимателями, которые занимаются лесом, чтобы они помогли нам это сделать», — заявил на видео Константин Ткачев.