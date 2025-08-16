Некоторые дети в Башкирии смогут бесплатно ездить на электричках и автобусах

С нового учебного года дети из многодетных семей смогут бесплатно ездить на городском транспорте. Льгота будет действовать в 18 городах Башкирии, включая Уфу, Стерлитамак, Нефтекамск и другие крупные населённые пункты. Об этом сообщил Минтранс республики.
Каждый школьник сможет совершать до 44 поездок в месяц на электричках и автобусах с 1 сентября по 31 мая. Лимит не зависит от каникул, выходных или праздников.
Для получения льготы родителям нужно обратиться в городскую администрацию по месту жительства.
Бесплатный проезд не распространяется на пригородные маршруты между городами и районами. Например, поездки из Уфы в сёла Уфимского района останутся платными.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.