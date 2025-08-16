Ричмонд
Некоторые дети в Башкирии смогут бесплатно ездить на электричках и автобусах

Минтранс Башкирии сообщил о льготах для школьников с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С нового учебного года дети из многодетных семей смогут бесплатно ездить на городском транспорте. Льгота будет действовать в 18 городах Башкирии, включая Уфу, Стерлитамак, Нефтекамск и другие крупные населённые пункты. Об этом сообщил Минтранс республики.

Каждый школьник сможет совершать до 44 поездок в месяц на электричках и автобусах с 1 сентября по 31 мая. Лимит не зависит от каникул, выходных или праздников.

Для получения льготы родителям нужно обратиться в городскую администрацию по месту жительства.

Бесплатный проезд не распространяется на пригородные маршруты между городами и районами. Например, поездки из Уфы в сёла Уфимского района останутся платными.

