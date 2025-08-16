Посольство США в Молдове предупреждает: За нарушение визового режима будут наказывать — рассказываем, как

Нарушение визового режима может привести к пожизненному запрету на въезд в страну.
Посольство США в Кишинёве предупреждает граждан Молдовы о серьёзных последствиях превышения срока пребывания в штатах.
Дипломатическая миссия подчёркивает, что ответственность за использование визы в соответствии с её назначением лежит на её владельце. Консульские сотрудники имеют доступ к иммиграционной истории каждого заявителя.
С июля текущего года действуют новые правила получения виз. Теперь при подаче заявки на временные визы типов F, M или J, заявители обязаны указывать все свои профили в социальных сетях за последние пять лет.
Умышленное сокрытие этой информации может привести к отказу в выдаче визы и лишить возможности её получения в будущем.
