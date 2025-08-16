Ричмонд
Посольство США в Молдове предупреждает: За нарушение визового режима будут наказывать — рассказываем, как

При подаче заявки на временные визы типов F, M или J, заявители обязаны указывать все свои профили в социальных сетях за последние пять лет.

Источник: Комсомольская правда

Нарушение визового режима может привести к пожизненному запрету на въезд в страну.

Посольство США в Кишинёве предупреждает граждан Молдовы о серьёзных последствиях превышения срока пребывания в штатах.

Дипломатическая миссия подчёркивает, что ответственность за использование визы в соответствии с её назначением лежит на её владельце. Консульские сотрудники имеют доступ к иммиграционной истории каждого заявителя.

С июля текущего года действуют новые правила получения виз. Теперь при подаче заявки на временные визы типов F, M или J, заявители обязаны указывать все свои профили в социальных сетях за последние пять лет.

Умышленное сокрытие этой информации может привести к отказу в выдаче визы и лишить возможности её получения в будущем.

Читайте также:

В Молдове придумали новые награды перед выборами: Только вручать Орден Свободы, когда в стране есть политзаключенные, репрессии и запреты, — верх лицемерия.

Власти учредили новые ордена и изменили вид уже существующих (далее…).

Репрессивная машина в действии: Если бы меня десятилетней давности закинуть в настоящую Молдову, поразился бы — за православие у нас уже возбуждают уголовные дела!

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины с ребенком, которых в Кишиневе силой затолкали в автозак прямо с православного контрпротеста во время ЛГБТ-марша (далее…).

Как можно было так проиграть: Разгром чемпиона Молдовы в Сан-Марино — оргеевский «Милсами» пропустил три мяча и вылетает из еврокубков.

«Милсами» проиграл скромному санмаринскому клубу со счетом 0:3 (далее…).