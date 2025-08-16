В Ташкенте стартовал международный турнир по легкой атлетике

Сегодня в столице начался международный турнир по легкой атлетике «Silk Road to Tokyo».
В соревнованиях бронзовой категории по версии Всемирной федерации легкой атлетики принимают участие около 250 спортсменов из 15 стран мира.
Турнир предоставляет участникам рейтинговые очки для предстоящего чемпионата мира, который пройдет в следующем месяце в Токио.
Согласно программе, атлеты будут состязаться в 22 дисциплинах. В том числе, в основной состав заявлена и сборная Узбекистана, которая поборется за медали.
Межународный турнир «Silk Road to Tokyo» продлится до 17 августа.