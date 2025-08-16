Ричмонд
В Ташкенте стартовал международный турнир по легкой атлетике

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Ташкенте стартовал международный турнир по легкой атлетике. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

Источник: Пресс-служба НОК Узбекистана

Сегодня в столице начался международный турнир по легкой атлетике «Silk Road to Tokyo».

говорится в сообщении

В соревнованиях бронзовой категории по версии Всемирной федерации легкой атлетики принимают участие около 250 спортсменов из 15 стран мира.

Турнир предоставляет участникам рейтинговые очки для предстоящего чемпионата мира, который пройдет в следующем месяце в Токио.

Рейн-Рур-2025: Узбекистан завершил Универсиаду с лучшим результатом в своей истории.

Согласно программе, атлеты будут состязаться в 22 дисциплинах. В том числе, в основной состав заявлена и сборная Узбекистана, которая поборется за медали.

Межународный турнир «Silk Road to Tokyo» продлится до 17 августа.