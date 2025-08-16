Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские метеорологи предсказывают рекордно теплую осень

Сентябрь-ноябрь 2025 года в Новосибирске имеют все шансы побить температурный рекорд последних трех десятков лет.

Сентябрь-ноябрь 2025 года в Новосибирске имеют все шансы побить температурный рекорд последних трех десятков лет.

В отдельных областях эксперты известного метеорологического сервиса ожидают рекордных показателей, особенно в ноябре.

По данным сервиса, распределение осадков будет неравномерным: в одних районах после засушливого лета показатели вернутся к обычным значениям, в других — влажность значительно превысит норму.

Предполагается, что самым дождливым месяцем станет ноябрь, когда количество осадков может вдвое превысить прошлогодние показатели.