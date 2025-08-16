Новосибирские метеорологи предсказывают рекордно теплую осень

Сентябрь-ноябрь 2025 года в Новосибирске имеют все шансы побить температурный рекорд последних трех десятков лет.
В отдельных областях эксперты известного метеорологического сервиса ожидают рекордных показателей, особенно в ноябре.
По данным сервиса, распределение осадков будет неравномерным: в одних районах после засушливого лета показатели вернутся к обычным значениям, в других — влажность значительно превысит норму.
Предполагается, что самым дождливым месяцем станет ноябрь, когда количество осадков может вдвое превысить прошлогодние показатели.