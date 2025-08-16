Пять колледжей Томской области получат новое оборудование для мастерских

Масштабное обновление материально-технической базы завершится к началу нового учебного года в образовательных организациях в Томске, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском и Каргасокском районах региона. Это соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
«К началу этого учебного года будут оснащены специализированные мастерские для подготовки кадров в сферах транспорта, тяжелой техники, медицины, сельского хозяйства и беспилотников. Новые площадки будут соответствовать актуальным профессиональным стандартам и требованиям регионального рынка труда», — рассказала заместитель губернатора по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева.
Томский механико-технологический техникум оборудует мастерскую по обслуживанию тяжелой техники. Томский индустриальный техникум оснастит кабинет практической подготовки для развития базовых навыков работы с беспилотниками. Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта создаст площадку для ремонта легковых автомобилей.
Колпашевский филиал Томского базового медицинского колледжа откроет современную мастерскую по сестринскому делу. Кожевниковский техникум агробизнеса расширит практическую подготовку: в нем появится новая мастерская по эксплуатации сельхозмашин, а существующая площадка по производству молочных продуктов получит дополнительное оборудование. В Кривошеинском агропромышленном техникуме появится лаборатория по переработке дикорастущего лекарственно-растительного сырья и ягод.
Всего для оснащения мастерских закуплено 337 единиц техники. Среди них — экскаватор-погрузчик, учебные автомобили, слесарные верстаки, диагностические стенды, автомобильный подъемник, учебные беспилотники, дроны, 3D-принтер, фризер для мороженого, маслобойка, робот-тренажер для медицинских манипуляций, специализированные манекены для отработки навыков ухода за пациентами и другое оборудование.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.