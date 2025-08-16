Коты лидируют среди животных-пассажиров красноярских электричек

По данным Красноярской железной дороги, с начала 2025 года в пригородных поездах перевезено около 30 тысяч домашних животных.
Среди четвероногих пассажиров абсолютными лидерами стали кошки.
Как сообщили в пресс-службе КрасЖД, перевозка питомцев осуществляется по упрощенной схеме. Оформить билет для животного можно:
в пригородных кассах;
у проводника в вагоне;
через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
Особые условия предусмотрены для разных категорий животных:
Мелкие питомцы и птицы должны находиться в переносках или клетках;
Кошки и собаки мелких пород могут путешествовать без контейнеров;
Для собак средних и крупных пород обязательны намордник и поводок.
Служебные собаки-поводыри перевозятся бесплатно без дополнительных документов. Ветеринарные справки для перевозки животных в пригородных электричках не требуются.
Железнодорожники отмечают рост популярности совместных поездок с питомцами. Только за первые семь месяцев 2025 года количество перевезенных животных увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что правила перевозки животных в поездах дальнего следования отличаются от пригородных и требуют обязательного оформления ветеринарных документов.