Коты лидируют среди животных-пассажиров красноярских электричек

По данным Красноярской железной дороги, с начала 2025 года в пригородных поездах перевезено около 30 тысяч домашних животных.

Среди четвероногих пассажиров абсолютными лидерами стали кошки.

Как сообщили в пресс-службе КрасЖД, перевозка питомцев осуществляется по упрощенной схеме. Оформить билет для животного можно:

в пригородных кассах;

у проводника в вагоне;

через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Особые условия предусмотрены для разных категорий животных:

Мелкие питомцы и птицы должны находиться в переносках или клетках;

Кошки и собаки мелких пород могут путешествовать без контейнеров;

Для собак средних и крупных пород обязательны намордник и поводок.

Служебные собаки-поводыри перевозятся бесплатно без дополнительных документов. Ветеринарные справки для перевозки животных в пригородных электричках не требуются.

Железнодорожники отмечают рост популярности совместных поездок с питомцами. Только за первые семь месяцев 2025 года количество перевезенных животных увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что правила перевозки животных в поездах дальнего следования отличаются от пригородных и требуют обязательного оформления ветеринарных документов.