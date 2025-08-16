Новосибирск станет площадкой для обсуждения экспортного потенциала ЕАЭС

«На сегодняшний день в Новосибирской области более 2,1 тыс. предпринимателей, уже экспортирующих товары и заинтересованных в расширении торговых отношений с другими странами, а количество экспортеров в секторе МСП за пять лет выросло на 9%. Мы поддерживаем новосибирских экспортеров в поисках торговых партнеров и новых логистических цепочек, с этой целью открываем представительства в зарубежных странах, проводим бизнес-миссии и деловые сессии. Традиционно страны ЕАЭС являются ключевыми партнерами в международной кооперации, с которыми мы наращиваем сотрудничество», — сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.