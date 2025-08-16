Новосибирск станет площадкой для обсуждения экспортного потенциала ЕАЭС

Первый «Евразийский экспортный форум: новые стратегии партнерства» состоится в Новосибирске с 27 по 29 августа. Событие проводится в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Планируется, что в мероприятии, которое пройдет в рамках форума технологического развития «Технопром», примут участие руководители компаний, отраслевые эксперты и делегации предприятий из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана. В форуме поучаствуют производители товаров и услуг, представители промышленного и технологичного бизнеса, отраслевых объединений, банков, институтов развития, инфраструктуры поддержки экспорта и научно-технологического развития, министерств и ведомств, региональных и городских администраций государств-членов ЕАЭС, а также делегация Евразийской экономической комиссии.
«На сегодняшний день в Новосибирской области более 2,1 тыс. предпринимателей, уже экспортирующих товары и заинтересованных в расширении торговых отношений с другими странами, а количество экспортеров в секторе МСП за пять лет выросло на 9%. Мы поддерживаем новосибирских экспортеров в поисках торговых партнеров и новых логистических цепочек, с этой целью открываем представительства в зарубежных странах, проводим бизнес-миссии и деловые сессии. Традиционно страны ЕАЭС являются ключевыми партнерами в международной кооперации, с которыми мы наращиваем сотрудничество», — сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
В программе запланированы пленарные сессии, тематические круглые столы, биржа деловых контактов. Кроме того, участников ожидает «Экспортный разбор» — интерактивный мастер-класс от Школы экспорта Российского экспортного центра, где предприниматели получат практические рекомендации по масштабированию бизнеса, разберут типичные ошибки и получат персональные советы от отраслевых специалистов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.