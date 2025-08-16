В Чернушинскую больницу в Пермском крае поступило новое оборудование

Новые рентген-аппарат и маммограф поступили в районную больницу в городе Чернушка в Пермском крае. Их приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Оснащение больницы новым качественным маммографом позволит нам поднять на новый уровень диагностику и лечение заболеваний молочной железы у жительниц Чернушинского округа. Благодаря ему мы сможем значительно уменьшить риски осложнений и прогрессирования различных, в том числе и онкологических, заболеваний у пациенток», — отметил главный врач учреждения Дмитрий Старцев.
Для нового рентгеновского аппарата в больнице провели ремонт кабинета. Современную рентген-аппаратуру закупили для замены старого оборудования. Прежний прибор работал в медучреждении более семи лет и устарел. Новое оборудование сразу выдает цифровое изображение. Результаты исследования можно напрямую направлять на компьютер лечащему врачу.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.