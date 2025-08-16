Ричмонд
Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 17 августа

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 17 августа ожидаются дожди с грозами. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Ночью ожидается переменная облачность. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Днем будет облачно с прояснениями, местами, а по северу во многих районах, ожидаются дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8−14 градусов тепла, по юго-востоку — до плюс 17 градусов, днем — 15−21 градус тепла, по югу — до плюс 24 градусов.