Дожди с грозами ожидаются в Беларуси 17 августа

Ночью ожидается переменная облачность. Преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные дожди. Днем будет облачно с прояснениями, местами, а по северу во многих районах, ожидаются дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами 15−18 м/с.