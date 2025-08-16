Каждая вторая авария с пешеходом: в Красноярске участились наезды на «зебрах»

По данным ГИБДД Красноярского края, с начала 2025 года в городе зафиксировано 210 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.
Особую тревогу вызывает тот факт, что 45% этих аварий (95 случаев) произошли непосредственно на пешеходных переходах. В результате этих происшествий 203 человека получили травмы различной степени тяжести, 13 погибли, среди погибших — двое детей.
В ответ на сложившуюся ситуацию сотрудники Госавтоинспекции провели масштабный профилактический рейд «Пешеход-пешеходный переход». За неделю проверок было выявлено 64 нарушения со стороны пешеходов, причем в 26 случаях нарушителями оказались несовершеннолетние. Водители также показали низкую дисциплину — зафиксировано 27 случаев, когда автомобилисты не предоставили преимущество пешеходам на регулируемых переходах.
«Сейчас мы наблюдаем крайне тревожную тенденцию, — комментирует ситуацию представитель краевого управления ГИБДД. — Каждое второе ДТП с пешеходом происходит там, где люди должны чувствовать себя в безопасности — на “зебре”. Это требует немедленных мер как со стороны правоохранительных органов, так и от всех участников дорожного движения».
В ближайшее время Госавтоинспекция планирует усилить контроль за соблюдением ПДД вблизи пешеходных переходов, а также провести серию профилактических мероприятий в образовательных учреждениях. Особое внимание будет уделено подготовке к новому учебному году, когда на дорогах традиционно возрастает количество детей-пешеходов.
Эксперты призывают водителей быть предельно внимательными при приближении к пешеходным переходам, а пешеходам — не забывать, что даже на «зебре» необходимо убедиться в собственной безопасности перед выходом на проезжую часть.