Каждая вторая авария с пешеходом: в Красноярске участились наезды на «зебрах»

«Сейчас мы наблюдаем крайне тревожную тенденцию, — комментирует ситуацию представитель краевого управления ГИБДД. — Каждое второе ДТП с пешеходом происходит там, где люди должны чувствовать себя в безопасности — на “зебре”. Это требует немедленных мер как со стороны правоохранительных органов, так и от всех участников дорожного движения».