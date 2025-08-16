Лесничество Сысерти в Свердловской области получило новую технику

Сысертское лесничество в Свердловской области получило три автомобиля УАЗ. Оснащение учреждений лесопатрульной техникой и оборудованием соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Сысертского городского округа.
Машины передали в лесничество в безвозмездное пользование. Это надежные автомобили с хорошей проходимостью, которые будут помогать лесничим в их ежедневной работе. Техника повысит эффективность работы по охране лесов от пожаров, в борьбе со свалками и в лесовосстановлении.
«На этих автомобилях наши специалисты могут оперативно добираться до самых отдаленных участков леса, что критически важно для своевременного реагирования на любые угрозы: от лесных пожаров до незаконных свалок. Поддержка лесничеств — это инвестиция в будущее наших лесов и благоприятную окружающую среду», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов.
Нацпроект «Экологическое благополучие».
заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.