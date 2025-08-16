Лесничество Сысерти в Свердловской области получило новую технику

Машины передали в лесничество в безвозмездное пользование. Это надежные автомобили с хорошей проходимостью, которые будут помогать лесничим в их ежедневной работе. Техника повысит эффективность работы по охране лесов от пожаров, в борьбе со свалками и в лесовосстановлении.