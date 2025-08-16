Ричмонд
Собянин: Новый путепровод соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы в Коммунарке

В Коммунарке между ул. Бачуринская и ул. Бартеневская будет построен новый путепровод, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Новый путепровод соединит ул. Бачуринская и ул. Бартеневская в Коммунарке. Будет проще добираться в Южное Бутово, разгрузятся Калужское шоссе и дороги Новомосковского административного округа столицы. Запланированы четыре полосы для автомобильного движения — по две в каждую сторону», — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что особое внимание будет уделено освещению путепровода.

«Специалисты предложили интегрировать подсветку в специально созданные ниши на его опорах. Также проект дополнят мачты освещения, расположенные вдоль проезжей части. Свет будет мягким, рассеянным. Он подчеркнет архитектурные формы в темное время суток, не создавая при этом слепящего эффекта для водителей и пешеходов», — подчеркнул мэр.

Путепровод станет не только функциональным и безопасным транспортным объектом, но и современным, эстетически привлекательным сооружением. Он органично впишется в городской пейзаж, уверен Сергей Собянин.

