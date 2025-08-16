Собянин: Новый путепровод соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы в Коммунарке

«Специалисты предложили интегрировать подсветку в специально созданные ниши на его опорах. Также проект дополнят мачты освещения, расположенные вдоль проезжей части. Свет будет мягким, рассеянным. Он подчеркнет архитектурные формы в темное время суток, не создавая при этом слепящего эффекта для водителей и пешеходов», — подчеркнул мэр.