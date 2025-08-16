В Тюмени пройдет обучение «Социальный бизнес в действии»

Специалисты центра «Мой бизнес» в Тюмени с 25 по 29 августа организуют курс «Социальный бизнес в действии». Поддержка предпринимателей, в том числе и образовательная, оказывается в процессе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области.
Это программа для тех, кто работает в социальной сфере или планирует запустить проект с пользой для общества. На мероприятии выступит Ксения Афанасьева — директор детского центра «Умный Джо», тренер «Школы социального предпринимательства», заместитель председателя комитета по образованию и социальному предпринимательству при тюменском региональном отделении организации «Опора России».
В течение пяти дней участники узнают, как запустить и развивать устойчивый социальный проект. Они разберут правовые формы, налоги и меры поддержки, обсудят, где искать идеи, ресурсы и партнеров. Также участники обучения научатся планировать финансы и презентовать свой проект. На курсе они поговорят о том, как развивать маркетинг и личный бренд, и совершат бизнес-визиты к действующим социальным предпринимателям.
Обучение будет проходить по адресу: проезд Геологоразведчиков, 14а. Оно состоится с 10:00 до 18:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.