Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени пройдет обучение «Социальный бизнес в действии»

Участники разберут правовые формы, налоги и меры поддержки, обговорят, где искать идеи для своего дела, ресурсы и партнеров.

Источник: Национальные проекты России

Специалисты центра «Мой бизнес» в Тюмени с 25 по 29 августа организуют курс «Социальный бизнес в действии». Поддержка предпринимателей, в том числе и образовательная, оказывается в процессе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области.

Это программа для тех, кто работает в социальной сфере или планирует запустить проект с пользой для общества. На мероприятии выступит Ксения Афанасьева — директор детского центра «Умный Джо», тренер «Школы социального предпринимательства», заместитель председателя комитета по образованию и социальному предпринимательству при тюменском региональном отделении организации «Опора России».

В течение пяти дней участники узнают, как запустить и развивать устойчивый социальный проект. Они разберут правовые формы, налоги и меры поддержки, обсудят, где искать идеи, ресурсы и партнеров. Также участники обучения научатся планировать финансы и презентовать свой проект. На курсе они поговорят о том, как развивать маркетинг и личный бренд, и совершат бизнес-визиты к действующим социальным предпринимателям.

Обучение будет проходить по адресу: проезд Геологоразведчиков, 14а. Оно состоится с 10:00 до 18:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.