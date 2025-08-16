В Тюмени пройдет обучение «Социальный бизнес в действии»

В течение пяти дней участники узнают, как запустить и развивать устойчивый социальный проект. Они разберут правовые формы, налоги и меры поддержки, обсудят, где искать идеи, ресурсы и партнеров. Также участники обучения научатся планировать финансы и презентовать свой проект. На курсе они поговорят о том, как развивать маркетинг и личный бренд, и совершат бизнес-визиты к действующим социальным предпринимателям.