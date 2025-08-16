Ричмонд
Хабиров: археологи нашли в Башкирии крупный ремесленный центр эпохи Золотой Орды

Глава Башкирии рассказал об археологическом открытии.

Источник: Комсомольская правда

Археологи Башкирии сделали значимое открытие — в Уфимском районе найдено Подымаловское селище, крупный ремесленный центр периода Золотой Орды. Среди находок: остатки построек, мастерских, металлические инструменты и керамика, свидетельствующие о развитой инфраструктуре поселения. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Обнаруженные артефакты станут частью экспозиции будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций, который строится у мавзолея Тура-хана в Чишминском районе.

Современные технологии в археологии В Баймакском районе с применением цифровых методов обнаружен Ишмухаметовский курган раннего железного века. Памятник выявили в процессе оцифровки материалов музея-заповедника «Ирендык». Как отмечают специалисты, новые технологии позволяют перейти от изучения отдельных объектов к комплексному анализу исторического ландшафта всей республики.