Хабиров: археологи нашли в Башкирии крупный ремесленный центр эпохи Золотой Орды

Современные технологии в археологии В Баймакском районе с применением цифровых методов обнаружен Ишмухаметовский курган раннего железного века. Памятник выявили в процессе оцифровки материалов музея-заповедника «Ирендык». Как отмечают специалисты, новые технологии позволяют перейти от изучения отдельных объектов к комплексному анализу исторического ландшафта всей республики.