НГУ стал победителем федерального конкурса стартап-студий

Новосибирский государственный университет (НГУ) удостоен звания одного из триумфаторов федерального состязания, направленного на поддержку университетских стартап-студий. Вместе с пятью другими вузами НГУ получил возможность развить свою инновационную инфраструктуру.
Конкурс, организованный Министерством науки и высшего образования РФ в сотрудничестве с Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы «РОСНАНО», ставит целью стимулирование коммерциализации научных разработок в университетах и укрепление связей между образованием и бизнесом. Правительство Новосибирской области активно поддерживает эти цели, создавая благоприятную среду для технологического предпринимательства.
По словам заместителя Губернатора Ирины Мануйловой, победа НГУ имеет большое значение для инновационного развития региона: «Это достижение не только университета, но и всей области. НГУ становится центром притяжения для молодых ученых и предпринимателей, а стартап-студия позволит создать новые рабочие места в сфере высоких технологий, представить на рынок конкурентоспособные продукты и привлечь инвестиции».
Новосибирская область демонстрирует высокие результаты в конкурсах стартапов. В 2024 году студенты и молодые ученые региона получили более 200 миллионов рублей грантовой поддержки от Фонда содействия инновациям.
Министр науки и инновационной политики Вадим Васильев подчеркнул, что область предоставляет студентам широкие возможности для развития инновационных проектов.
В ближайшие три года стартап-студия НГУ получит финансирование в размере более 360 миллионов рублей для запуска и развития новых предприятий. Индустриальными партнерами выступят высокотехнологичные компании Новосибирска, основанные выпускниками НГУ. Основные направления деятельности студии — биотехнологии, медицина, приборостроение, искусственный интеллект.
Стартап-студия базируется на Центре предпринимательских инициатив НГУ, который с 2022 года оказывает поддержку студентам, аспирантам и молодым ученым в создании технологических проектов. За время работы центр помог вывести на рынок более 50 стартапов и привлек свыше 60 миллионов рублей инвестиций.
Ранее, напомним, НГУ вошел в список пяти новосибирских вузов, которые улучшили позиции по подготовке в ИИ.