НГУ стал победителем федерального конкурса стартап-студий

По словам заместителя Губернатора Ирины Мануйловой, победа НГУ имеет большое значение для инновационного развития региона: «Это достижение не только университета, но и всей области. НГУ становится центром притяжения для молодых ученых и предпринимателей, а стартап-студия позволит создать новые рабочие места в сфере высоких технологий, представить на рынок конкурентоспособные продукты и привлечь инвестиции».