Дышим глубже! В Омске случился день свежего воздуха

Про полное отсутствие в воздухе города загрязняющих веществ заявила контролирующая экологию служба.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 августа, в Омске не выявлено в воздухе превышение предела допустимости загрязняющих веществ. Оптимистичной информацией поделился телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

«На региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Правда уже завтра, 17 августа, блаженство омичей от наслаждения чистым воздухом закончится: по прогнозу ТГ «Чистый воздух. Омск» уровень загрязнения появится, но сильно расстраиваться омичам не стоит — он будет пониженным.