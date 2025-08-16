Дышим глубже! В Омске случился день свежего воздуха

Сегодня, 16 августа, в Омске не выявлено в воздухе превышение предела допустимости загрязняющих веществ. Оптимистичной информацией поделился телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».
«На региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Правда уже завтра, 17 августа, блаженство омичей от наслаждения чистым воздухом закончится: по прогнозу ТГ «Чистый воздух. Омск» уровень загрязнения появится, но сильно расстраиваться омичам не стоит — он будет пониженным.