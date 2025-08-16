В Кузбассе определили лучшую швею региона

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучшая швея» подвели в Кузбассе. Мероприятие организовали в ходе реализации нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве труда и занятости населения.
За звание лучшей швеи участники боролись 14 августа на базе предприятия «Кузбасслегпром». Победу в состязании одержала Мария Кириллова, мастерица швейной фабрики «Кедровка». Теперь ей предстоит представить регион на всероссийском этапе конкурса, который пройдет в Нижнем Новгороде 11−12 сентября этого года. Победитель федерального этапа получит денежный приз в размере 1 млн рублей.
«Эти соревнования — мощный стимул для работников, стремящихся к вершинам профессионализма. Участницы продемонстрировали блестящее владение навыками, виртуозно справились со сложными теоретическими и практическими заданиями, доказав, что лучшие швеи региона работают быстро, качественно и безопасно», — отметила заместитель министра труда и социальной защиты Кузбасса Татьяна Фензель.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.