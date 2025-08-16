20 тонн гуманитарной помощи отправили из Иркутска в зону СВО

20 тонн гуманитарной помощи для земляков-бойцов спецоперации отправили 16 августа со склада на Ямской, 12. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.
— Системы РЭБ, оптоволокно, три мотоцикла, квадроцикл, противогазы, генераторы, пилы, палатки, маскировочные сети, окопные свечи, огромное количество адресных посылок и многое другое уйдет в зону СВО, прифронтовые территории, Курскую и Белгородскую области, — отмечают власти города.
В сборе всего необходимого участвуют тысячи иркутян и участники некоммерческих организаций.
Помощь формируется по заявкам самих военнослужащих. Посылки доставляются лично в руки. Встречать груз из Иркутска «за ленточкой» будет зампредседателя комитета по социальной политике и культуре Александр Павлюк.