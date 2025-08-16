Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мегионе ХМАО завершается капитальный ремонт школы № 4

Сейчас специалисты создают спортивную зону.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт школы № 4 завершается в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации города.

Работники школы уже начали расставлять мебель, развешивать школьные доски и мыть окна. Часть оборудования, которое пригодно для эксплуатации, уже завезена со складов. Закуплена также новая техника.

Сейчас специалисты создают спортивную зону. Они монтируют ливневую канализацию вокруг беговой дорожки. В ближайшее время строители планируют приступить к укладке резинового покрытия. Также на прилегающей территории уже смонтировано основание для тротуара, бордюрный камень.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.