Художественная роспись завершается в подземном переходе Иркутска

В Иркутске подходят к концу работы по оформлению подземного перехода возле остановки «Технический университет» на улице Лермонтова. Молодые архитекторы создают тематические изображения, связанные с направлениями обучения в ИРНИТУ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Стиль рисунков отражает различные сферы образования университета — от инженерных и технических дисциплин до архитектуры и цифровых технологий. Художники используют спокойную цветовую гамму: голубые, серые и бежевые оттенки. Для создания росписи на площади около 350 квадратных метров потребовалось 80 литров акриловой краски и почти 100 аэрозольных баллончиков.
Завершение работ планируется к 1 сентября. Проект реализуется в рамках программы «Есть решение». В этом случае 10% стоимости нанесения росписи обеспечивает НКО, а остальную сумму выделяют областной и муниципальный бюджеты. Программа действует в регионе уже третий год. За это время в столице Приангарья реализована сотня проектов.
Напомним, КП-Иркутск совместно с Министерством культуры Иркутской области запускает фотоконкурс «Человек культуры 38». Наши читатели смогут выбрать того, кто, по их мнению, является лучшим в своей сфере. В онлайн-соревновании принимают участие лауреаты премий губернатора, победители региональных конкурсов и авторы уникальных проектов.