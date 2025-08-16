В Ростовской области до середины сентября могут пройти три магнитные бури

В Ростовской области до середины сентября может пройти три магнитные бури. При этом треть дней магнитосфера земли будет возбуждена, отмечается в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Предполагается, что магнитные бури затронут Ростовскую область 5, 7 и 15 сентября. В эти дни по шкале измерения они будут достигать уровня G1, то есть слабые.
При этом 20, 28, 29 и 30 августа, а также 3, 4, 6, 8, 9 и 14 сентября магнитосфера планеты будет находиться в возбужденном состоянии.
