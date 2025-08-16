Ученые Пермского Политеха впервые создали экологичный обеззараживатель для воды на основе водорослей и йода

Сейчас все чаще появляются таблички с предупреждениями: «Купание запрещено» и «Вода непригодна для питья». Эти запреты — не просто формальность, а необходимая мера защиты нашего здоровья. За безобидной на первый взгляд гладью воды скрывается серьезная опасность: цветущие водоросли выделяют токсины, промышленные стоки оставляют после себя ядовитые примеси, а патогенные микроорганизмы в стоячей воде могут вызвать тяжелые кишечные инфекции. Неутешительная статистика и по питьевой воде. По данным Роспотребнадзора, 13,95% проб централизованного водоснабжения не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, причём в Калмыкии, Карелии и Бурятии этот показатель превышает 70%. Традиционные методы обеззараживания, такие как хлорирование, имеют серьезные недостатки — хлор убивает не только вредные бактерии, но и полезную микрофлору, а также наносит ущерб рыбам и водной растительности. Наиболее перспективным решением этой проблемы являются натуральные средства для очистки гидросферы. Именно такие экологичные биосорбенты впервые разработали ученые Пермского Политеха, используя природные свойства морских водорослей. Эта инновация позволяет эффективно очищать гидросреду, сохраняя при этом хрупкое равновесие экосистем.