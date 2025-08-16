В Сосновском районе Челябинской области открыли обновленный кадровый центр

Обновленный кадровый центр «Работа России» открыли в селе Долгодеревенском Сосновского района Челябинской области. Его реконструкция стала возможна при поддержке национального проекта «Кадры», сообщили в главном управлении по труду и занятости населения региона.
В учреждении есть зона цифровых сервисов и пространство для сопровождения военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Центр работает по единым стандартам и предоставляет весь спектр услуг по трудоустройству и развитию карьеры. В нем посетителей проинформируют и предложат пути решения с учетом жизненной ситуации, а карьерный консультант сопроводит на всех этапах поиска работы и подбора мер поддержки.
«Не всегда поиск работы начинается с выдачи направления к работодателю. Сейчас при обращении в службу занятости соискателям формируют индивидуальный план, и в него для каждого индивидуально вносят, подбирают меры поддержки и сервисы по поиску работы. План может начаться с подготовки к собеседованию с каким-то тренингом, с составления хорошего резюме. А потом уже мы предложим соискателю работу», — сказала первый заместитель начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Мария Никонова.
В кадровом центре соискатели могут получить необходимую поддержку независимо от места регистрации. Задать интересующие вопросы можно по телефону бесплатной горячей линии: +7 (800) 444−80−88.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.