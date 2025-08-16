В Сосновском районе Челябинской области открыли обновленный кадровый центр

«Не всегда поиск работы начинается с выдачи направления к работодателю. Сейчас при обращении в службу занятости соискателям формируют индивидуальный план, и в него для каждого индивидуально вносят, подбирают меры поддержки и сервисы по поиску работы. План может начаться с подготовки к собеседованию с каким-то тренингом, с составления хорошего резюме. А потом уже мы предложим соискателю работу», — сказала первый заместитель начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Мария Никонова.