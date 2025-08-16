Ливнёвку на Почтовой в Краснодаре обещают сдать к декабрю

В Краснодаре продолжается масштабная реконструкция улицы Почтовая. Как сообщил мэр города Евгений Наумов, объект долгое время нуждался в ливневой канализации — во время сильных дождей дорогу регулярно затапливало. Строительные работы начались в июле этого года, передает ИА KrasnodarMedia.
Глава города лично посетил стройплощадку, осмотрел ход работ и пообщался с подрядчиками. На участке между улицами Гоголя и Бородинской прокладывают 630 метров самотечной канализационной сети. Помимо этого, в рамках проекта запланирована модернизация электросетей и капитальный ремонт дорожного полотна.
Особое внимание уделяется перекрёстку с улицей Бородинской — здесь вместо трёх полос появится пять, включая дополнительные поворотные. Сейчас строительство идёт полным ходом. Для ускорения процесса и обеспечения безопасности движение по Почтовой временно перекрыто.
Как отметил Наумов, эти меры помогут решить проблему подтоплений и пробок. Полностью завершить все работы планируется в декабре, но частичное открытие движения возможно уже в сентябре — это облегчит жизнь местных жителей, которым ежедневно нужно добираться на работу и учёбу.
Напомним, в ходе встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жителями города мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о планах строительства новой четырехполосной дороги по улице Кореновской.