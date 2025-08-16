Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливнёвку на Почтовой в Краснодаре обещают сдать к декабрю

Здесь также появятся пять полос движения.

Источник: t.me/emnaumov

В Краснодаре продолжается масштабная реконструкция улицы Почтовая. Как сообщил мэр города Евгений Наумов, объект долгое время нуждался в ливневой канализации — во время сильных дождей дорогу регулярно затапливало. Строительные работы начались в июле этого года, передает ИА KrasnodarMedia.

Глава города лично посетил стройплощадку, осмотрел ход работ и пообщался с подрядчиками. На участке между улицами Гоголя и Бородинской прокладывают 630 метров самотечной канализационной сети. Помимо этого, в рамках проекта запланирована модернизация электросетей и капитальный ремонт дорожного полотна.

Особое внимание уделяется перекрёстку с улицей Бородинской — здесь вместо трёх полос появится пять, включая дополнительные поворотные. Сейчас строительство идёт полным ходом. Для ускорения процесса и обеспечения безопасности движение по Почтовой временно перекрыто.

Как отметил Наумов, эти меры помогут решить проблему подтоплений и пробок. Полностью завершить все работы планируется в декабре, но частичное открытие движения возможно уже в сентябре — это облегчит жизнь местных жителей, которым ежедневно нужно добираться на работу и учёбу.

Напомним, в ходе встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с жителями города мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил о планах строительства новой четырехполосной дороги по улице Кореновской.