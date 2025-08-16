Ричмонд
Первоуральские школьники отправятся на военно-спортивные сборы

Курсанты пройдут подготовку по строевой, горной, тактической и медицинской дисциплинам.

Источник: Национальные проекты России

Военно-спортивные сборы «Защитник» организуют с 17 по 30 августа для школьников Первоуральска Свердловской области. Мероприятие посвящено памяти погибших первоуральцев в годы Великой Отечественной войны и проводится в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении образования городского округа Первоуральск.

В шесть штурмовых отрядов объединят 150 подростков в возрасте 12−17 лет. В одном из отрядов будут девушки. Все курсанты пройдут подготовку по военно-прикладным дисциплинам: строевой, горной, тактической и медицинской. Они познакомятся с уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, освоят элементы самообороны.

Впервые в этом году в программу обучения будет включено инженерное дело. В ходе сборов подростки приобретут навыки, которые пригодятся им во время срочной службы в рядах российской армии.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.