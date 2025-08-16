Ричмонд
Волгоградцы обсуждают массовый сбой в работе мобильного интернета

16 августа многие горожане вновь столкнусь с трудностями при входе в Сеть без подключения к Wi-Fi.

В субботу Волгоград столкнулся с перебоями в работе мобильного интернета. Чаще других о проблеме сообщали жители в Красноармейском районе.

По словам горожан в соцсетях, в первой половине дня мобильный интернет пропал практически полностью, затем он ненадолго восстановился, но продолжает работать нестабильно. Похожие трудности возникли и в других районах Волгограда и Волжского.

Ранее власти обратились к жителям региона и попросили с понимаем отнестись к возможным перебоям в работе мобильного интернета. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности.

Напомним, в субботу, 13 августа, в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прилет и выпуск самолетов. Росавиация объявила об ограничениях в 11.44.