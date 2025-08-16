Волгоградцы обсуждают массовый сбой в работе мобильного интернета

В субботу Волгоград столкнулся с перебоями в работе мобильного интернета. Чаще других о проблеме сообщали жители в Красноармейском районе.
По словам горожан в соцсетях, в первой половине дня мобильный интернет пропал практически полностью, затем он ненадолго восстановился, но продолжает работать нестабильно. Похожие трудности возникли и в других районах Волгограда и Волжского.
Ранее власти обратились к жителям региона и попросили с понимаем отнестись к возможным перебоям в работе мобильного интернета. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности.
Напомним, в субботу, 13 августа, в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прилет и выпуск самолетов. Росавиация объявила об ограничениях в 11.44.