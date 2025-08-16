Время молодых: виновником тройного ДПТ в Омске стал подросток

О массовом ДТП с участием трех автомобилей сообщается сегодня, 16 августа, в телеграм-канале «Новости Омска|Жесть». Виновником аварии стал 17-летний омич, находясь за рулем BMW.
«На улице Багратиона 17-летний подросток за рулем BMW решил повернуть налево, но не уступил дорогу. В итоге его машина врезалась в ВАЗ-2110, где за рулем была 18-летняя девушка. От удара “десятку” отбросило на Hyundai, которым управляла 24-летняя автоледи», — говорится в сообщении телеграм-канала.
В аварии пострадали юный водитель BMW и 17-летний пассажир ВАЗ-2110. В комментариях к новости омичи недоумевают, как родители дают возможность своим детям-подросткам беспрепятственно пользоваться столь мощным автомобилем.