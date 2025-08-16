Новое оборудование и учебные материалы получила школа искусств в Лангепасе

Детская школа искусств в Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры получила новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. Их закупили при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении культуры администрации города.
Для музыкального отделения школы искусств приобретены девять пианино, в том числе четыре цифровых, а также три скрипки, виолончель, саксофон, труба, флейта, флейта-пикколо, домра трехструнная, гусли клавишные. Еще в учреждении появились две новые классические гитары, аккордеон и комплектующие к музыкальным инструментам.
В заведении установили специализированное оборудование — мобильные хоровые станки и хоровые подиумы. Для художественного отделения приобрели 60 напольных мольбертов, 11 столов-трансформеров для натюрморта, 32 светильника, 3 магнитно-маркерные настенные доски и 3 магнитные меловые доски.
В заведении теперь есть два информационных сенсорных терминала, которые помогут увеличить количество зрителей на концертах и привлекут новых учеников. Библиотечный фонд пополнен на 113 экземпляров, в том числе в школу поступили музыкальная литература, учебное пособие и специализированная литература. Еще учреждение получило 72 единицы мебели.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.