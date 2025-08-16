Рынок автозапчастей Красноярска: 034motorsport демонстрирует рекордный рост, но Mercedes-Benz сохраняет лидерство

Аналитики Avito представили свежие данные по рынку автомобильных запчастей в Красноярске за первое полугодие 2025 года.
В первом полугодии 2025 года наиболее динамично развивающимся брендом стал 034motorsport, продемонстрировавший восьмикратное увеличение продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основные тенденции рынка:
Запчасти для автомобилей Hyundai и Kia показали рост продаж на 72%;
Компоненты KMK Glass увеличили продажи на 57%;
Китайские автозапчасти сохраняют положительную динамику (+44%), хотя темпы роста замедлились.
Лидеры по объёмам продаж:
Mercedes-Benz — 7% рынка (+5% к 2024 году);
VAG (Volkswagen Audi Group) — 7% (+24%);
Toyota — 6%;
BMW — 4%;
Hyundai/Kia — 2% (+3%).
Структура продаж по категориям:
Кузовные детали — 21% от общего объёма (средняя цена 7 000 рублей);
Подвеска — 13% (6 000 рублей);
Двигатели — 13% (+5%, 28 000 рублей);
Электрооборудование — 11% (4 000 рублей);
Автосвет — 10% (5 000 рублей).
По данным Avito, 60% покупателей предпочитают новые запчасти. Количество профессиональных продавцов на платформе за год увеличилось на 26%.
«Рынок демонстрирует устойчивое развитие, — отмечает Алексей Головин, руководитель направления “Запчасти и Автосервисы” Avito. — Мы продолжаем совершенствовать сервисы для удобного поиска и покупки автокомпонентов, включая возможность проверки товара при получении».