В Севастополе предупредили об ограничении мобильного интернета

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Отключение услуги мобильного интернета в Севастополе может длиться «неопределенное время», время действия ограничений может возрастать, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаила Развожаев.
«Еще раз напоминаю, что сейчас в Севастополе, как и на всём Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени», — заявил Развожаев.
Губернатор напомнил, что даже в случае отключения мобильного интернета СМС и голосовая связь должны работать, он порекомендовал иметь при себе запас наличных денег, а в записной книжке телефона — необходимые контакты такси и других служб. Развожаев также порекомендовал использовать Wi-Fi проверенных источников, а для прокладывания маршрута скачать карты заранее.
Ранее власти Крыма заявили о введении ограничений на полуострове на мобильную передачу данных, отметив, что мобильный интернет может отключаться на длительный срок.