В Кузбассе прошло открытое занятие Школы по ишемической болезни сердца

«С 2025 года профилактическая работа амбулаторных подразделений в Кузбассе вышла на новый уровень — увеличилось число школ здоровья, в том числе для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Открыты школы по четырем направлениям: для пациентов с артериальной гипертензией, с ишемической болезнью сердца, с хронической сердечной недостаточностью, для принимающих антикоагулянтную терапию. Всего по итогам года в Кузбассе планируется обучение более 40 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметила заместитель директора по организационно-методической работе Кузбасского кардиодиспансера Ирина Строкольская.