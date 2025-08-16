В Кузбассе прошло открытое занятие Школы по ишемической болезни сердца

Открытое занятие Школы по ишемической болезни сердца провели для пациентов поликлиники и стационарных отделений Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л. С. Барбараша. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — одно из основных направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
На занятие были приглашены кардиологи со всего региона. В мероприятии приняли участие специалисты из других медицинских организаций, чтобы перенять опыт и внедрять подобные формы работы с пациентами. Заведующая поликлиникой диспансера Елена Горбунова рассказала о современных принципах профилактики, диагностики и лечения данной патологии. Также она сообщила о факторах риска заболевания и развития осложнений, таких как инсульт и инфаркт, представила правила самоконтроля состояния здоровья и основы медикаментозной терапии.
«С 2025 года профилактическая работа амбулаторных подразделений в Кузбассе вышла на новый уровень — увеличилось число школ здоровья, в том числе для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Открыты школы по четырем направлениям: для пациентов с артериальной гипертензией, с ишемической болезнью сердца, с хронической сердечной недостаточностью, для принимающих антикоагулянтную терапию. Всего по итогам года в Кузбассе планируется обучение более 40 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметила заместитель директора по организационно-методической работе Кузбасского кардиодиспансера Ирина Строкольская.
В регионе созданы школы здоровья по разным направлениям: для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, бронхиальной астмой, со злокачественными новообразованиями, заболеваниями ЖКТ, с ожирением, заболеванием суставов, для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, и их родственников. Направление на занятия можно получить в своей медицинской организации у лечащего врача — терапевта или специалиста.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.