Из двух лет работы прогуляла год. Суд отправил в колонию на год минчанку, которая не хотела работать и содержать детей

Суд вынес приговор в отношении 41-летней, ранее судимой за кражу, минчанки, которая не хотела работать и отчислять деньги на содержание в интернате своих двоих сыновей, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Первомайского района Минска.
Будучи официально трудоустроенной на госпредприятии, нерадивая мать из-за пристрастия к алкоголю регулярно прогуливала работу, как следствие ей не хватало денег, чтобы возместить государству средства на содержание своих детей. Так, в течение двух лет она прогуляла работу не менее 371 раза. Только за содержание старшего сына женщина задолжала более 15,8 тысячи рублей.
Предупреждения на нее не действовали. Как следствие — возбуждение уголовного дела за уклонение от содержания детей, находящихся на гособеспечении.
Женщина проведет 1 год и 1 месяц в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, она должна пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
