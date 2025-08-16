В Башкирии выявили 7 случаев туберкулеза

В ходе акции «Здоровая республика — здоровый регион» медики Башкирии обнаружили ряд серьезных заболеваний у жителей. По данным Минздрава, с начала 2025 года врачи провели более 140 тысяч приемов и свыше 30 тысяч обследований.
Среди выявленных патологий туберкулез (7 случаев), злокачественные новообразования (158 подозрений), сахарный диабет (485 диагнозов). Также зафиксированы многочисленные случаи повышенного давления (2 754 человека), высокого уровня холестерина (4 106 человек) и избыточного веса (5 510 человек).
Все пациенты с выявленными заболеваниями уже направлены на дополнительную диагностику и получают необходимое лечение.
