Экологи сказали, опасна ли белая пена на Свислочи в черте Минска

Специалисты Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, почему возникает белая пена на водной глади Свислочи в черте Минска, сообщает агентство «Минск-Новости».
По их словам, водосток с белой пеной не должен смущать. Есть участки, где работают водопропускные коллекторы, которые обеспечивает беспрепятственный поток воды с городских улиц в Свислочь.
