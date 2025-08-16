Ричмонд
Экологи сказали, опасна ли белая пена на Свислочи в черте Минска

Специалисты Комитета природных ресурсов рассказали, почему возникает белая пена на водной глади Свислочи.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, почему возникает белая пена на водной глади Свислочи в черте Минска, сообщает агентство «Минск-Новости».

По их словам, водосток с белой пеной не должен смущать. Есть участки, где работают водопропускные коллекторы, которые обеспечивает беспрепятственный поток воды с городских улиц в Свислочь.

Мы писали, что популярная халва из России запрещена к продаже в Беларуси из-за кадмия.

Кроме того, сотрудники ГАИ сказали, что после 1 сентября пьяный на электросамокате заплатит штраф от 4200 до 8400 рублей.