В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов… В период действия ограничений на запасной аэродром “ушли” два самолета», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.
Представитель федерального агентства добавил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — заключил он.