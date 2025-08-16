Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропорту Волгограда.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов… В период действия ограничений на запасной аэродром “ушли” два самолета», — говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.

Представитель федерального агентства добавил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — заключил он.