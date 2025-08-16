Петербуржцы снова могут спокойно ездить по Московскому проспекту после капремонта

Дорожники заменили бордюрный камень, переложили более 170 тысяч квадратных метров асфальта, нанесли разметку и восстановили благоустройство. Обновили и пешеходную инфраструктуру: отремонтировали около 35 тысяч квадратных метров тротуаров, а также занижали бордюры для удобства маломобильных граждан и родителей с колясками.