Петербуржцы снова могут спокойно ездить по Московскому проспекту после капремонта

В Петербурге закончили капитальный ремонт на участке Московского проспекта протяжённостью около пяти километров — от Кузнецовской улицы до набережной Фонтанки. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Источник: комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Дорожники заменили бордюрный камень, переложили более 170 тысяч квадратных метров асфальта, нанесли разметку и восстановили благоустройство. Обновили и пешеходную инфраструктуру: отремонтировали около 35 тысяч квадратных метров тротуаров, а также занижали бордюры для удобства маломобильных граждан и родителей с колясками.

«Во время выполнения работ применялись новейшие технологии, позволяющие продлить срок службы дорожного покрытия», — отметили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее «МК в Питере» писал, что в Приморском районе Петербурга ограничат проезд на Коломяжском проспекте.