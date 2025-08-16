Концерты российских звезд пройдут в Нижнем Новгороде в честь Дня города в 21:00

В Нижнем Новгороде на Дне города выступят звезды российской эстрады. Концерты (16+) запланированы на 21:00 на семи площадках города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На главной сцене города на площади Минина и Пожарского выступит группа Uma2rman. В парке «Швейцария» споют сразу две российских певицы: в 20:00 — Наталья Иванова, а в 21:00 — Iowa. Праздничная программа в Автозаводском парке завершится концертом Юлианны Карауловой, а в парке имени 1 Мая — выступлением группы «Мираж». На площадке у ТЦ «Муравей» для гостей споет Стас Пьеха, а около ФОКа «Юность» — группа «Рефлекс». На площади Буревестника для жителей и гостей города свои хиты исполнит группа Filatov & Karas.
В дневное время на каждой из площадок пройдут различные мероприятия, посвященные Дню города. Организаторы подготовили для гостей праздника мастер-классы, выступления нижегородских коллективов и кавер-групп, зажигательные диджей сеты и необычные шоу. С полной программой Дня города можно ознакомиться в нашем материале.