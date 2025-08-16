Концерты российских звезд пройдут в Нижнем Новгороде в честь Дня города в 21:00

На главной сцене города на площади Минина и Пожарского выступит группа Uma2rman. В парке «Швейцария» споют сразу две российских певицы: в 20:00 — Наталья Иванова, а в 21:00 — Iowa. Праздничная программа в Автозаводском парке завершится концертом Юлианны Карауловой, а в парке имени 1 Мая — выступлением группы «Мираж». На площадке у ТЦ «Муравей» для гостей споет Стас Пьеха, а около ФОКа «Юность» — группа «Рефлекс». На площади Буревестника для жителей и гостей города свои хиты исполнит группа Filatov & Karas.