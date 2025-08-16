Беларусь и Китай возглавили топ стран для обучения по обмену студентов из РФ

Так в нынешнем учебном году (2025−2026) в белорусские вузы на бюджетные и платные отделения поступили 208 россиян. Поступление происходило как по квотам, так и на общих основаниях. Кроме того, на платные отделения набор еще не закрыт, соответственно, количество поступивших может возрасти.