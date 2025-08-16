Ричмонд
Беларусь и Китай возглавили топ стран для обучения по обмену студентов из РФ

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Беларусь и Китай стали самыми популярными странами, куда российские студенты ездят на стажировки и на обучение по обмену, данные статистики по итогам прошлого года опубликовало агентство ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Источник: Sputnik.by

Топ пять стран исходящей академической мобильности (стажировки, обучение по обмену) российских студентов на 31 декабря 2024 года: Китай — 9 285 студентов, Беларусь — 3 667, Казахстан — 2 090, Узбекистан — 1 304, Кыргызстан — 1 017 студентов.

приводит информагентство данные Минобрнауки

Всего в прошлом учебном году (2024−2025) учиться по обмену или стажироваться за рубежом отправились 10 043 студента из России.

Учеба россиян в Беларуси

На уходящей неделе представитель белорусского Минобразования — начальник главного управления профобразования ведомства Сергей Пищов подтвердил востребованность белорусских вузов у россиян.

Так в нынешнем учебном году (2025−2026) в белорусские вузы на бюджетные и платные отделения поступили 208 россиян. Поступление происходило как по квотам, так и на общих основаниях. Кроме того, на платные отделения набор еще не закрыт, соответственно, количество поступивших может возрасти.