Беларусь и Китай возглавили топ стран для обучения по обмену студентов из РФ

Топ пять стран исходящей академической мобильности (стажировки, обучение по обмену) российских студентов на 31 декабря 2024 года: Китай — 9 285 студентов, Беларусь — 3 667, Казахстан — 2 090, Узбекистан — 1 304, Кыргызстан — 1 017 студентов.
Всего в прошлом учебном году (2024−2025) учиться по обмену или стажироваться за рубежом отправились 10 043 студента из России.
Учеба россиян в Беларуси
На уходящей неделе представитель белорусского Минобразования — начальник главного управления профобразования ведомства Сергей Пищов подтвердил востребованность белорусских вузов у россиян.
Так в нынешнем учебном году (2025−2026) в белорусские вузы на бюджетные и платные отделения поступили 208 россиян. Поступление происходило как по квотам, так и на общих основаниях. Кроме того, на платные отделения набор еще не закрыт, соответственно, количество поступивших может возрасти.