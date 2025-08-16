Ричмонд
«Сибирь» выиграла в овертайме первый после долгого перерыва товарищеский матч против красноярского «Сокола»

16 августа на «Сибирь-Арене» прошел товарищеский матч между хоккейными командами «Сибирь» (КХЛ) и «Сокол» (ВХЛ). Новосибирцы одержали победу в дополнительном времени со счетом 4:3.

16 августа на «Сибирь-Арене» прошел товарищеский матч между хоккейными командами «Сибирь» (КХЛ) и «Сокол» (ВХЛ). Новосибирцы одержали победу в дополнительном времени со счетом 4:3.

Это первый контрольный матч «Сибири» в рамках предсезонной подготовки.

Первый период закончился с нулевым счетом, а во втором счет открыл «сибиряк» Дэвид Фэрренс. Ближе к концу второй третий игры красноярцы ответили голом Егора Яковлева.

В заключительном периоде «Сокол» дважды вырвался вперед, но сначала на удачный бросок Никиты Колесникова всего десять секунд последовал ответ от Сергея Широкова, а затем Павел Гоголев снова сравнял счет в последние минуты основного времени.

Автором победной шайбы стал игрок «Сибири» Валентин Пьянов. Итоговый счет — 4:3.