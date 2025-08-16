В омском Калачинске установили рекорд на день города

В Парке жителей и гостей ожидал красочный «Калачинский Арбат» — Фестиваль Калача. Ежегодный традиционный межрайонный фестиваль в очередной раз порадовал своими хлебоулочными изделиями жителей и гостей города. Его участниками стали калачинские предприятия, а также хлебопеки из других районов Омской области, индивидуальные предприниматели, сельские поселения, семейные мастера, где чтут и сохраняют традиции выпечки.