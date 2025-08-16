В омском Калачинске установили рекорд на день города

Об этом в субботу, 16 августа 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. С праздником калачинцев поздравил и губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Праздничные мероприятия начались с закладки капсулы времени для потомков, которую откроют в год 100-летия Великой Отечественной войны и 250-летия города Калачинска.
От мемориала славы в парк имени Ю. А. Гагарина проследовал Арт-парад делегаций трудовых коллективов города Калачинска. Тон торжеству в красочном шествии задали традиционные символы — Калачонок и Царица полей. В параде поучаствовали более двадцати предприятий и учреждений.
В Парке жителей и гостей ожидал красочный «Калачинский Арбат» — Фестиваль Калача. Ежегодный традиционный межрайонный фестиваль в очередной раз порадовал своими хлебоулочными изделиями жителей и гостей города. Его участниками стали калачинские предприятия, а также хлебопеки из других районов Омской области, индивидуальные предприниматели, сельские поселения, семейные мастера, где чтут и сохраняют традиции выпечки.
На празднике был создан большой арт-объект из более 3 тысяч ароматных свадебных калачей, приготовленных по рецепту Валентины Бондаревой.
В течение дня на «Калачинском Арбате» работала выставка декоративно-прикладного творчества, а для детей — площадка для отдыха. На праздник калачинцы приходили семьями. Люди осматривали выставку, обсуждали увиденное и просто проводили время вместе.
Во второй день городских гуляний пройдут традиционные соревнования по мотокроссу в честь ветеранов спорта Омской области, а также конкурсы среди рыбаков — «Удачливый рыбак» и «Лучшая калачинская уха».