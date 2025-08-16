Правила парковки изменятся в аэропорту Иркутска с 18 августа

В Иркутском аэропорту с 18 августа изменятся правила парковки в связи с началом реконструкции парковочного комплекса. В понедельник откроется новая автостоянка Р1, которая находится возле международного терминала. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Парковка оборудована на 63 места, 9 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрен один въезд на парковку с улицы Ширямова и выезд по двум направлениям», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
На новую автостоянку могут заезжать только легковые машины и автобусы вместимостью до 20 мест. Для пассажиров, прибывающие к терминалу вылета, есть парковка Р2 на 120 мест, которая оборудована двумя въездами и четырьмя выездами. Проезд на действующую автостоянку у терминала вылета будет закрыт на реконструкцию.
