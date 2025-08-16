Ричмонд
Правила парковки изменятся в аэропорту Иркутска с 18 августа

18 августа откроется новая парковка, которая находится возле международного терминала иркутского аэропорта.

Источник: Аэропорт Иркутск

В Иркутском аэропорту с 18 августа изменятся правила парковки в связи с началом реконструкции парковочного комплекса. В понедельник откроется новая автостоянка Р1, которая находится возле международного терминала. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Парковка оборудована на 63 места, 9 из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрен один въезд на парковку с улицы Ширямова и выезд по двум направлениям», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

На новую автостоянку могут заезжать только легковые машины и автобусы вместимостью до 20 мест. Для пассажиров, прибывающие к терминалу вылета, есть парковка Р2 на 120 мест, которая оборудована двумя въездами и четырьмя выездами. Проезд на действующую автостоянку у терминала вылета будет закрыт на реконструкцию.

Напомним, что в предместье Рабочее начался проект реновации. Планируется снести ветхие, аварийные дома и построить новое жильё, школу и инфраструктуру.