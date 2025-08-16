В Башкирии выпустили миллионную транспортную карту «Алга»

В Башкирии выпустили миллионную карту «Алга». Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
Единая транспортная карта, появившаяся в 2019 году, позволяет оплачивать проезд практически на всех видах городского транспорта — автобусах, троллейбусах, трамваях и речных переправах. По словам главы региона, использование «Алги» дает пассажирам существенную экономию по сравнению с наличным расчетом.
Особое внимание уделяется социальной поддержке. Владельцы карты могут пользоваться льготами, включая специальные тарифы для детей участников СВО, многодетных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. Для пенсионеров действует Единый социальный проездной билет.
Одним из самых популярных сервисов стала акция «Счастливый час», позволяющая в течение 60 минут бесплатно делать пересадки между разными видами транспорта. Сейчас карту можно использовать не только в Башкирии, но и в соседней Оренбургской области.
Как добавил Радий Хабиров, в ближайших планах — развитие мобильного приложения «Алги», внедрение новых бесконтактных способов оплаты и расширение географии действия карты.
