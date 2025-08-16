Посетителей Куршской косы предупредили о навозных жуках

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Балтийске появится автоматическая кормушка для птиц. Объект появится в районе Морского бульвара. Стоимость порции корма для птиц составит 75 рублей. Отмечается, что в этом районе местные жители и гости региона регулярно подкармливают пернатых.