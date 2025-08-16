Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В волгоградском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Запрет был установлен для обеспечения безопасности полетов.

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о том, что утром 16 августа в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

Как проинформировал в своем ТГ-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты. Во время действия запрета на запасной аэродром ушли два самолета.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.