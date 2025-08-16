В волгоградском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала о том, что утром 16 августа в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
Как проинформировал в своем ТГ-канале представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты. Во время действия запрета на запасной аэродром ушли два самолета.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.