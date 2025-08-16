Ричмонд
На Кубани снизилась заболеваемость COVID-19

На Кубани за неделю зарегистрировали 168 новых случаев заболевания COVID-19.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани снизилась заболеваемость COVID-19. Так, за неделю в регионе зарегистрировали 168 новых случаев. Это на 27,8% ниже прошлогодних показателей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

61,3% заболевших составляют взрослые. На детей до 17 лет приходится 37,9% случаев заражения коронавирусом.

«Заболеваемость COVID-19 проявляется в форме ОРВИ средней степени тяжести. За анализируемую неделю в 13 районах Краснодарского края не регистрировались случаи заболевания», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Жителей и гостей региона просят не забывать о мерах личной профилактики. При первых признаках заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача.