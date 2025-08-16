На Театральной площади в Кирове благоустроят территорию у памятника Ленину

Прилегающую территорию у памятника В. И. Ленину обустроят на Театральной площади в Кирове по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
«Предварительно территория была огорожена забором для обеспечения безопасности. Сейчас выполняется демонтаж разрушенной мраморной плитки. Для того чтобы сохранить часть материала, работы проводятся вручную. Только после этого на объекте будет задействована механизированная техника», — рассказал руководитель дирекции благоустройства Иван Черезов.
После уборки старого стройматериала будет уложено бетонное основание, на котором в дальнейшем закрепят новый дымовский гранит. Также специалисты обустроят ступени из мрамора, заменят парапетные крышки на подпорных стенках и цветниках. Кроме того, по проекту будет модернизировано освещение: планируется обновить торшерные светильники и две опоры рядом с цветниками.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.