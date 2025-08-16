На Театральной площади в Кирове благоустроят территорию у памятника Ленину

После уборки старого стройматериала будет уложено бетонное основание, на котором в дальнейшем закрепят новый дымовский гранит. Также специалисты обустроят ступени из мрамора, заменят парапетные крышки на подпорных стенках и цветниках. Кроме того, по проекту будет модернизировано освещение: планируется обновить торшерные светильники и две опоры рядом с цветниками.